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Путин поздравил главу Чечни с ликвидацией боевиков из банды Бютукаева

Все участники операции будут представлены к государственным наградам
Анастасия РЫШКОВА
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Путин поздравил Кадырова с уничтожением банды Бютукаева.

Путин поздравил Кадырова с уничтожением банды Бютукаева.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Чечни Рамзаном Кадыровым поздравил его и других участников операции с уничтожением группы бандитов Аслана Бютукаева.

"Речь идет о так называемом последнем амире Чечни, известном террористе, которого уже долго разыскивают. Его разыскивали и в Ингушетии, и в Чечне в рамках операции под эгидой НАКа", - передает ТАСС слова представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По словам пресс-секретаря президента РФ, в операции принимали участие сотрудники Росгвардии и оперативного полка Чеченской Республики, которые будут представлены к государственным наградам. В операции также лично участвовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее в своем Telegram-канале Кадыров сообщил, что "с бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено".

В настоящее время в Чечне выполняется процесс опознания уничтоженных боевиков.

Терроризм