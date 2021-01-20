Президент США Дональд Трамп помиловал 73 человека и еще для 70 смягчил наказания Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действующий президент США Дональд Трамп в последний день своей работы на посту главы государства помиловал 73 человека и смягчил наказание для ещё 70 осуждённых, сообщила пресс-служба Белого дома. Полный список помилованных опубликован на сайте администрации президента США.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Трамп помиловал в том числе Стивена Бэннона, своего бывшего советника, и политического консультанта Республиканской партии Пола Эриксона, осуждённого по делу Марии Бутиной. Кроме того, президентское помилование коснулось рэперов Lil Wayne и Kodak Black.