В Совфеде прокомментировали идею запуска курса «Тренды цифровой молодежной среды» для чиновников

В Совфеде прокомментировали идею запустить образовательные курсы для чиновников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каждый госслужащий должен развиваться, повышать квалификацию и быть в курсе всех новых тенденций. Такое мнение выразила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Сенатор прокомментировала идею запуска курсов «Тренды цифровой молодежной среды» для сотрудников ведомства в сфере образования.

«Я поддерживаю саму идею того, что любой госслужащий должен развиваться, повышать квалификацию, в том числе быть в курсе новых тенденций. Тем более если их деятельность направлена на работу с детской, молодежной аудиторией. Мы должны понимать, чем интересуются дети, молодежь, в том числе и соцсети, — все, что мы называем современными трендами», — цитирует Гумерову RT.

При этом сенатор добавила, что ограничиваться конкретным ежегодным курсом не совсем правильно. Процесс обучения, повышения квалификации и развития должен быть непрерывным и многообразным, а не упираться в рамки конкретной программы.

Напомним, ранее Институт прогрессивного образования предложил внедрить для госслужащих в сфере образования обучающий курс «Тренды цифровой молодежной среды», в ходе которого чиновников бы познакомили с молодежной культурой и сленгом, рассказали о кумирах соцсетей и научили бы вести блоги, пишут «Известия».