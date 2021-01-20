Врач-терапевт объяснила, как влияют на человека перепады температур зимой

Врач-терапевт объяснила, как влияют на человека перепады температур Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещенские морозы в 2021-м году оказались настоящими, столбики термометров падали почти до минус 30 градусов, а улицы завалило снегом.

Но, радоваться зимней стуже пришлось недолго. Уже к 23 января синоптики прогнозируют повышение температуры до плюсовых значений. В столице воздух прогреется до +2 градусов.

«Погодные качели» не могут не отражаться на здоровье человека. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, на кого перепады температур оказывают негативное влияние.

В первую с проблемами сталкиваются люди, которые страдают от сердечно-сосудистых и легочных заболеваний. Им стоит быть осторожнее в холодную погоду. Например, у человека с астмой холодный воздух может спровоцировать приступ.

- Людям из группы риска стоит быть особенно осмотрительными, принимать все необходимые лекарства перед выходом на улицу. Непосредственно на улице нужно избегать резких движений, ходить не торопясь, почаще заходить в помещения, чтобы погреться, - советует Надежда Чернышова в беседе с Ридус.

Даже если здоровье совсем ослаблено, не стоит отказываться от коротких прогулок. Дышать свежим воздухом нужно абсолютно всем. Достаточно даже просто постоять у подъезда несколько минут. Это пойдет на пользу.

Врач напомнила, что во время снегопада снижается атмосферное давление и это сказывается на состоянии чувствительных к погоде людей. У них могут появляться головные боли, головокружения, неприятные ощущения в области сердца, проблемы с суставами.

- Особенно недугу подвержены пожилые люди с артрозами и артритами. В сложные дни метеозависимым людям нужно избегать сильных физических нагрузок, употреблять легкую пищу, сократить количество выкуриваемых сигарет, - посоветовала врач.