Пекин переводит школьников на онлайн-обучение из-за коронавируса Фото: REUTERS

Власти Пекина приняли решение закрыть детские сады и с 23 января этого года перевести всех учащихся школ на дистанционное образование из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 20 января, сообщил в ходе пресс-конференции замсекретаря пекинского комитета по образованию Ли И.

- С завтрашнего дня все детские сады перестанут принимать детей. С субботы будут прекращены очные занятия во всех внешкольных образовательных центрах, а школьников переведут на онлайн-обучение, - отметил он.

В настоящее время в медицинских учреждениях столицы Китая находятся около 40 зараженных коронавирусом, также насчитывается несколько бессимптомных носителей заболевания. За минувшие сутки в Пекине зафиксировали семь новых инфицированных, шесть из них выявили в районе Дасин. Правительство города запретило жителям этого района покидать Пекин. Именно в Дасине располагается крупнейший международный аэропорт китайской столицы. На территории района закрыли все торговые центы, власти проверят на коронавирус всех лиц, которые прибыли в Пекин из других стран и других китайских районов после 10 декабря 2020 года.