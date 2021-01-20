Основатель Alibaba Джек Ма впервые за три месяца появился на публике

Джек Ма появился на публике. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС.

Основатель крупной китайской компании Alibaba Group Джек Ма впервые за долгое время появился на публике.

Акции компании на этом фоне выросли на 6%, сообщает The Wall Street Journal .

Ма принял участие в онлайн-мероприятии «Инициатива сельских учителей». Он успел пообщался с преподавателями, получившими благодарность от фонда. При этом Джек Ма посетил и одну из начальных школ.

Напомним, что ранее в социальных сетях появились новости, что основатель китайского интернет-гиганта Alibaba Group пропал. Слухи вызвали серьезные волнения в Европарламенте, в котором всерьез обеспокоены отношениями с Китаем.

Позднее телеканал CNBC заявил, что Джек Ма может находится в штаб-квартире своей компании в Ханчжоу. После этого сообщения акции Alibaba на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли до $240,4.