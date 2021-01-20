Галина Долматовская, режиссер документального кино и сценарист. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Умерла Галина Долматовская, режиссер документального кино и сценарист. Ее не стало на 82-ом году жизни, сообщается в среду, 20 января, на сайте российского Союза кинематографистов.

- В возрасте 81 года не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов РФ, режиссера-документалиста и сценариста, киноведа, писателя Галины Евгеньевны Долматовской. Приносим соболезнования родным и близким,- говорится в заявлении.

Галина Долматовская окончила факультет журналистики МГУ, трудилась в Литературной газете, НИИ киноискусства, а также в Институте культурологии России.

Она написала сценарии к документальным фильмам «Где-то возле Огненной Земли», «Муза изгнания», «Уехать… Остаться…». В качестве режиссера сняла такие документальные картины, как «Ильф - двойная экспозиция», «Женщина на Мавзолее», «Серебряковы. Французские этюды» и многие другие. Галина Долматовская также являлась автором нескольких книг.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня также не стало режиссёра, сценариста документального и игрового кино Рениты Григорьевой. Она умерла в возрасте 89 лет.