Ученые предупредили о вреде экологии от видеоконференций в Zoom Фото: Shutterstock

Переведенные на удаленную работу сотрудники, которые по долгу службы вынуждены постоянно участвовать в видеоконференциях по интернету, однако не любят включать камеру, могут использовать новую отговорку – защита экологии. Ученые из трех американских университетов — Университет Пёрдью, Йельского университета и Массачусетского технологического университета провели масштабное исследование, в котором оценили вред экологии при использовании видеоконференций на популярных интернет-платформах. Статья специалистов опубликована в журнале Resources, Conservation and Recycling.

Эксперты изучили так называемые углеродный след, а также потребление воды и ущерб поверхности планеты, которой наносится в ходе передачи одного гигагабайта при использовании YouTube, Zoom, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok и других популярных платформ. Исходя из выводов ученых, чем больше видео использует платформа, тем больше от нее углеродный след.

Так, всего один час в Zoom с включенной камерой влечет за собой выброс килограмма углекислого газа в атмосферу. За этот же час используется от двух до двенадцати литров воды и наносится вред земной поверхности, по размеру напоминающий iPad Mini.

Ученые предупредили, что это весьма значительный вред экологии планеты и призвали общаться по интернету вслепую, не включая камеру. Выключение камеры в ходе конференции в Zoom снизит углеродный след на 96 процентов, а, если во время просмотра потокового видео снизить разрешение, то выбросы углекислого газа получится уменьшить на 86 процентов.

Данное исследование ученых впервые позволило оценить связь между инфраструктурой интернета и загрязнением воды и атмосферы.