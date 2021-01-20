Эксперты рассказали, насколько безопасен каршеринг

В исследовании описан портрет среднестатистического пользователя услуг каршеринга Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экспертный центр «Движение без опасности» представил результаты исследования «Вопросы безопасности в сфере каршеринга», с которыми ознакомился сайт kp.ru. В документе говорит, что в России при увеличении в четыре раза числа пользователей каршеринга аварийность выросла не столь значительно.

Так, в 2018 году на тысячу пользователей каршеринга приходилось 2,02 ДТП, в 2019 году этот показатель снизился до двух. При этом в одной только Москве парк автомобилей сервиса каршеринга вырос на 100%.

Также сообщается, что самые нарушаемые правила почти полностью совпадают у пользователей личных автомобилей и арендованных, однако водители каршеринга реже выезжают на полосу встречного движения.

Эксперты рассказали, что самая малочисленная (6%) категория пользователей каршеринга - молодые люди от 18 до 25 лет чаще остальных виноваты в серьёзных ДТП. По данным ГИБДД, они становятся виновниками 78% ДТП, в которых есть пострадавшие люди.

Самую большую долю клиентов каршеринга составляют люди от 26 до 45 лет со стажем вождения восемь лет - их 73%. Чаще всего это семейные люди с достатком выше среднего, детьми и высшим образованием. Для 93% пользователей арендованная машина подменяет личную.

Ради безопасности почти все российские операторы каршеринга ввели возрастное ограничение, по которому арендовать машину можно только с 21 года и стажем вождения от двух лет.

Кроме того, в большинстве сервисов предусмотрены наказания за нарушения правил дорожного движения и агрессивное вождение.