В 2021 году ноутбуки могут подорожать на 6-8 процентов

Цены на ноутбуки в 2021 году подскочат на 6-8 процентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты рынка электроники предупредили россиян, что в ближайшее время ноутбуки могут взлететь в цене. В ближайшее полугодие цены на лэптопы вырасту примерно на 6-8 процентов. К тому же, сохранится их дефицит.

Крупные игроки рынка отмечают, что в 2020 году россияне купили примерно на треть больше ноутбуков, чем годом ранее. А средний чек вырос на товар вырос на 17% до 45,4 тыс. рублей.

- Геймерские модели средней стоимостью 67,5 тыс. рублей покупали вдвое чаще, - рассказал «Известиями» представитель «М.Видео-Эльдорадо».

Рост продаж связывают с «удаленкой». Многие освоили данный формат работы и были вынуждены отправиться в магазин за ноутбуком.

Данный формат работы становится все более популярен, а пандемия не думает заканчиваться. Все это дает основания говорить, что цены на устройства будут расти.

- Скажется и дефицит, который образовался на рынке. До лета нехватка точно сохранится, в связи с этим ценник повысится на 6-8%. Кстати, в 2020 году стоимость портативных компьютеров уже взлетела на 33–50%. Тогда основными причинами были девальвация рубля, дефицит компонентов для устройств на мировом рынке и рост спроса на конечную продукцию, - отметили эксперты.

Тем временем в 2021 году у российской валюты есть все шансы на укрепление. К такому выводу пришли аналитики, опрошенные ФАН. С начала января российская валюта держит стабильные позиции.