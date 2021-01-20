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Спорт

Захарова оценила решение IIHF отказать Минску в проведении ЧМ по хоккею

Она отметила, что подобные заявления носят политизированный характер
Анастасия РЫШКОВА
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Захарова назвала политизированным решение лишить Минск чемпионата мира по хоккею.

Захарова назвала политизированным решение лишить Минск чемпионата мира по хоккею.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что решение Международной федерации хоккея (IIHF) о лишении Минска права провести чемпионат мира в 2021 году является политизированным.

"Полгода практически идут эти события. Находите ваши синонимы - предвзятое, неспортивное [решение]. По-моему, никто и не скрывал, кстати говоря, мотивацию принятия этого решения. Если каждый день на всех международных площадках наши западные партнеры призывали к любому виду давления на Минск, вот вам и ответ об их истинной мотивации" - сказала она в интервью телеканалу "Матч ТВ".

Дипломат подчеркнула, что это решение является очередными санкциями, которые пытаются применить и в спорте.

Она напомнила про ситуацию в 2018 году, когда российской команде мешали спокойно готовиться к чемпионату мира.

"Каждую неделю, мне кажется, были заявления того или иного политического деятеля, в основном с Запада, что Россию нужно лишить турнира, нужно не допустить [к участию]", - напомнила Захарова.

Официальный представитель МИД добавила, что, несмотря ни на что, Россия сумела достойно принять гостей чемпионата.

Ранее IIHF лишила Минск права проводить матчи чемпионата мира по хоккею в 2021 году.