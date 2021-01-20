"Быдло-стандарты": Милонов резко раскритиковал TikTok и его пользователей

Милонов резко раскритиковал TikTok и его пользователей Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутат Госдумы Виталий Милонов, известный своими резкими высказываниями, на этот раз направил свое возмущение против TikTok. Эту соцсеть он назвал проходящей и деструктивной.

- Тик-Ток - это инструмент дебилизации общества, это все равно, что люди, специализирующиеся в высокой кухне, будут изучать рецепты Макдональдса. Это не нужно. Тик-Ток используется как инструмент, для того, чтобы наши дети отказывались от высоких стандартов образования, - заявил Милонов эфире радио "Комсомольская правда".

Депутат считает, что TikTok не требует от человека никаких интеллектуальных усилий.

- Мы жуем ту жвачку, адаптированную под быдло-стандарты, которую он предлагает, - заключил Милонов.

Так он отреагировал на новость о том, что чиновников сферы образования хотят обучить ввести TikTok. Кроме этого, их будут знакомить с молодежным сленгом, актуальными мемами и популярными блогерам в Instagram.