Китайские медики описали повторное заражение COVID-19 пациентов с антителами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Китайские медики выяснили, что, несмотря на иммунологическую память, пациент может повторно заразиться коронавирусной инфекцией. При этом течение заболевания второй раз далеко не всегда проходит легче, чем в первый. Об этом утверждается в научной статье, опубликованной в среду, 20 января, в журнале National Science Review.

В статье говорится, что врачи Столичного медицинского университета в Пекине зафиксировали у повторном заразившихся коронавирусом пациентов новый вариант патогена с генетической структурой, которая сильно отличалась от предыдущей. Отмечается, что промежуток между выздоровлением и повторным инфицированием составлял от 19 до 57 суток. Исследуемые пациенты не всегда легче переносили повторное заболевание, хотя никто из них не страдал от опухолей или аутоиммунных болезней.

Причиной данного явления китайские врачи посчитали не недостаточную работу антител против коронавирусной инфекции, а недостаток Т-клеточного ответа на патоген.

Как сообщал сайт kp.ru, в Китае в последние дни ухудшилась эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. В настоящее время в больницах Пекина находятся около 40 зараженных, также были выявлены новые бессимптомные носители инфекции. В столице Китая с 23 января всех школьников переведут на дистанционное обучение.