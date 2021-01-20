Как отличается уровень антител у привитых и переболевших COVID-19, рассказали в центре Гамалеи Фото: Мария ЛЕНЦ

Уровень антител у людей, привитых от коронавирусной инфекции, несколько выше, чем у тех, кто перенес заболевание. Об этом в среду, 20 января, в ходе пресс-конференции сообщил заместитель директора центра Гамалеи, глава группы по созданию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» Денис Логунов.

- В среднем уровень антител у привитых выше, чем у переболевших, если говорить об антителах IgG. У этого явления есть весьма простое объяснение – при инфекции плохо формируются герминальные центры в лимфоузлах, плохо вырабатываются антитела в постинфекционном периоде. По этой причине вакцинация обеспечивает гораздо больший уровень антител к S-белку, чем сам коронавирус, - объяснил член-корреспондент РАН.

Как сообщал сайт kp.ru, Денис Логунов также рассказал, что иммунитет у прошедших вакцинация российским препаратом «Спутник V» сотрудников центра имени Гамалеи сохраняется уже десять месяцев.

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