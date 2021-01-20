Попал в карантин: Михаил Ефремов заболел в белгородской колонии

Михаил Ефремов заболел в белгородской колонии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Михаил Ефремов, который отбывает 7,5 лет за «пьяное» ДТП, приболел в Белгородской колонии. Знаменитый сиделец почувствовал себя плохо и был вынужден обратиться к тюремным врачам.

Как стало известно сайту mk.ru, проблемы со здоровьем у Михаила Ефремова начались во время сильных морозов. Не исключено, что именно похолодание ослабило иммунитет заключенного.

- Да, Михаил Олегович приболел, но это не коронавирус. У него было что-то типа простуды. Все-таки колония - не дом родной, - рассказали в ИК.

Тем не менее, тюремные врачи смогли быстро определить недуг и назначить верное лечение. А чтобы актер не заразил других заключенных, его поместили в карантин.

- Сейчас осужденный чувствует себя лучше, - пояснил источник издания.

Собеседник отметил, что в режимном учреждении строго соблюдаются все меры профилактики коронавирусной инфекции. Заключенные даже на прогулку выходят в масках, а все посетители надевают специальные противовирусные защитные костюмы.