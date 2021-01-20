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Коронавирус Covid-19

У привитых "Спутником V" сотрудников центра Гамалеи иммунитет сохраняется уже девять месяцев

Официальные данные длительности иммунитета в клиническом исследовании еще не поступили
Анастасия РЫШКОВА
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Сотрудники центра им. Гамалеи получили длительный иммунитет после прививки "Спутник V".

Сотрудники центра им. Гамалеи получили длительный иммунитет после прививки "Спутник V".

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замдиректора центра имени Гамалеи, руководитель группы по созданию российской вакцины от коронавируса "Спутник-V", член-корреспондент РАН Денис Логунов сообщил, что у привитых специалистов центра иммунитет сохраняется уже более полугода.

"Можем сказать, что в той части коллектива проиммунизированного, который есть в Центре Гамалеи, иммунитет сохранился у всех уже в течение 9 месяцев. Но официальные данные при наблюдении длительности иммунитета в клиническом исследовании они просто, конечно, еще не поступили", - передает его слова ТАСС.

Логунов сообщил, что уровень антител у привитых от коронавирусной инфекции выше, чем у тех, кто переболел COVID-19. Он отметил, что при инфекции плохо формируются герминальные центры в лимфоузлах, что является одной из проблем выработки иммунитета.

"Вообще очень плохо вырабатываются антитела в постинфекционном периоде, поэтому здесь как раз вакцинация обеспечивает гораздо больший уровень антител к S-белку, нежели инфекция", - подчеркнул он.

Напомним, что ученые центра имени Гамалеи разработали и зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

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