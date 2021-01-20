Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

Дональд Трамп покинул Белый дом

Республиканец направился во Флориду, не дожидаясь инаугурации Байдена
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (11)Комментарии (11)
Трамп покинул Белый дом, не дожидаясь инаугурации Байдена

Трамп покинул Белый дом, не дожидаясь инаугурации Байдена

Фото: REUTERS

Действующий американский лидер Дональд Трамп в среду, 20 января, покинул Белый дом и направился в штат Флорида, так и дождавшись инаугурации нового избранного президента США Джозефа Байдена. Инаугурация намечена на полдень по местному времени, то есть должна пройти примерно в 20:00 по московским часам.

На опубликованных кадрах видно, как республиканец вместе с супругой выходят из Белого дома и садятся в вертолет. Перед тем как покинуть Белый дом, Трамп с женой сделал фото на память и сказал, что президентство было «честью всей его жизни».

В графике Дональда Трампа говорилось, что сегодня он вместе с первой леди Меланьей Трамп отправится в город Палм-Бич в штате Флорида.

Как писал сайт kp.ru, накануне уходящий президент Штатов Дональд Трамп обратился к нации с прощальной речью. В ней он заявил, что будет «молиться за успехи» новой администрации Белого дома, а также подчеркнул, что его команда сделала всё, что намеревалась сделать у власти. По словам Трампа, он стал «первым президентом за десятилетия, который не начал никаких новых войн».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что ждет Дональда Трампа после ухода: может лишиться жены и пенсии

Разбираемся, что положено президенту Америки после окончания срока правления и с какими трудностями столкнется Дональд Трамп (подробности)