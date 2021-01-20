"Меня трендам учить не надо, где вы учились, я там преподавал": Милонов раскритиковал TikTok

Милонов резко раскритиковал TikTok Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российских чиновников из сферы образования хотят обучить ведению TikTok. Эта идея вызвала самые противоречивые отзывы.

- Меня трендам учить не надо, где вы учились, я там преподавал, - жестко ответил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он резко раскритиковал TikTok и его пользователей. По словам Милонова, эта соцсеть не требует от человека никаких умственных усилий и позволяет деградировать. Хотя в целом депутат не против курсов по введению TikTok для чиновников, в них есть определенный смысл.

- Я думаю, что мы должны знать в любом случае как наших друзей, так и наших врагов. И рассуждать о социальных сетях, не зная их основных принципов работы, это глупо, - рассказал Милонов в эфире радио "Комсомольская правда".

Помимо TikTok чиновников будут знакомить с молодежным сленгом, актуальными мемами и модными блогерами в Instagram.