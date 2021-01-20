Последнее сообщение умирающего от коронавируса мужчины потрясло его сына Фото: Иван МАКЕЕВ

Пожилой американец из штата Айова Гарольд Джанкмен, умирающий от коронавирусной инфекции, отправил своему сыну Джону прощальное аудиосообщении, которое до глубины души растрогало Джона и пользователей сети. Об этом пишет местный портал Local 5 News.

91-летнего жителя города Форт-Додж госпитализировали с положительным тестом на коронавирусную инфекцию примерно неделю назад. В скором времени мужчина скончался, не имея возможности лично попрощаться с родными и близкими.

Через несколько дней после этого сын погибшего Джон заметил прощальное голосовое сообщение от отца.

- Он отправил его, когда поступил в больницу. В сообщении папа поблагодарил меня за всё. Я даже не знал, что это прощальное письмо было в моем телефоне в течение трех или четырех дней после его смерти. Он сказал, что любит меня. Я по нему безумно скучаю, - рассказал Джон со слезами на глазах.

Джанкмен-младший отметил, что всегда будет хранить последнее послание от своего отца.

По данным университета Джонса Хопкинса, на территории США из-за коронавирусной инфекции скончались уже более 400 тысяч местных жителей. В стране с начала пандемии выявили более 24 миллионов случаев заражения.