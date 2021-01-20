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Здоровье

Диетолог объяснила, как организовать на работе горячий обед без микроволновки

Регулярно пользоваться устройством для разогрева пищи эксперт не советует
Елена АКИМОВА
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Диетолог объяснила, как организовать на работе горячий обед без микроволновки

Диетолог объяснила, как организовать на работе горячий обед без микроволновки

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Врач-диетолог Анжелика Дюваль посоветовала, как организовать на работе горячее питание и при этом не пользоваться микроволновкой.

Устройство для разогрева пищи эксперт считает опасным и применять его каждый день не рекомендуется. С этой задачей справиться множество различных гаджетов, которые сохраняют тепло.

Например, можно применять термосы и брать в них еду с собой из дома.

- Термос непременно должен быть со стеклянной колбой, а не металлических. Это позволит избежать процесса окисления. В противном случае может получиться химическая реакция с пищей, - сообщила диетолог ФАН.

Если нет желания возиться с термосами, то можно рассмотреть вариант покупки или доставки готовой еды. Сегодня она продается почти во всех магазинах, к тому же в каждом кафе организована доставка.

Ранее, врач-диетолог, нутрициолог Инна Кононенко рассказала, какие салаты могут быть вреднее, чем гамбургеры и картофель фри. При приготовлении дома стоит учитывать ряд рекомендаций, которые сделают пищу полезнее, сообщает Пятый канал.

Красота и здоровье