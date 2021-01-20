В 2020 году спрос на вторичное жилье вырос на 35% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2020 году спрос на вторичное жилье в России вырос 35%, подсчитали аналитики Авито Недвижимости. При этом цены в течение всего года также неуклонно росли. В годовом выражении их рост составил 8%.

Если в 2019 году и начале 2020 средняя цена на вторичное жилье составляла 54 тысячи рублей за квадратный метр, то к концу года она уже превысила 58 тысяч.

- Мы все еще продолжаем наблюдать повышенный интерес к покупке жилой недвижимости, однако темпы роста спроса замедляются. Отсюда можно сделать вывод, что увеличение цен на жилую недвижимость начинает постепенно компенсировать повышенный спрос и рынок движется к равновесию, - рассказывает Руслан Закирьянов, руководитель направления вторичной недвижимости в Авито Недвижимости.

Он отметил, что настоящее время по-прежнему представляется очень удачным для продажи вторичного жилья по рекордно высокой цене.

Спрос на вторичные квартиры больше всего вырос в Новосибирске (+81%), Краснодаре (+70%) и Челябинске (+69%).