Причиной взрыва в центре Мадрида предварительно назвали утечку газа Фото: REUTERS

Предварительная причина взрыва в центре Мадрида - утечка газа, пишет одно из ведущих местных изданий Mundo в среду, 20 января.

Взрыв в центре испанской столицы почти полностью разрушил верхние этаже многоэтажного здания. Прогремел взрыв в доме номер 98 по улице Толедо.

Взрыв в центре Мадрида произошел, когда рабочие проверяли в здании газопровод, пишет Pais.

Ранее стало известно, что в здании центре Мадрида произошел сильный взрыв. На данный момент известно о шести пострадавших, один из них получил серьезные травмы. СМИ, ссылаясь на правоохранительные органы, также сообщают о нескольких жертвах происшествия, однако официальной информации по этому поводу пока что нет.

Экстренные службы испанской столицы подтвердили факт взрыва. Они сообщили, что на месте работают "скорые" и пожарные службы, всем пострадавших в результате происшествия оказывают необходимую медицинскую помощь.