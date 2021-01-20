Видео взрыва в центре Мадрида появились в сети Фото: REUTERS

В среду, 20 января, в самом центре испанской столицы прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, причиной происшествия стала утечка газа. Очевидцы и СМИ публикуют в сети видео взрыва в центре Мадрида.

Как сообщал сайт kp.ru, по меньшей мере шесть человек ранены в результате инцидента, один находится в тяжелом состоянии. Экстренные службы города оцепили место происшествия и эвакуируют людей.

По последним данным число жертв в результате мощного взрыва в центре Мадрида увеличилось до четырех. Агентство Reuters со ссылкой на экстренные службы сообщило, что пострадали не менее восьми человек. Инцидент произошел примерно в 15:00 по местному времени (в 17:00 по московскому времени). Из-за взрыва были разрушены верхние этажи здания.