Дональд Трамп оставил письмо Байдену

Трамп оставил Байдену письмо в Овальном кабинете.
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Дональд Трамп в соответствии с традицией оставил письмо избранному президенту Джо Байдену. Текст письма, как правило, держится в тайне.
Традиция писать письмо в день инаугурации нового президента существует давно. Покидающий свой пост лидер оставляет преемнику некое послание с наилучшими пожеланиями, рекомендациями и советами.
Письмо, как правило, оставляют на столе в Овальном кабинете, сообщает Dayli Mail.
Супруга экс-президента и бывшая первая леди Меланья Трамп также оставила "короткое приветственное послание" Джилл Байден, которая через несколько часов займет ее место.
В своей прощальной речи Дональд Трамп пообещал "каким-то образом" вернуться. Он пожелал новой администрации успехов и отметил, что у нее есть все для "действительно впечатляющих поступков".