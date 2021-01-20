Дональд Трамп оставил письмо Байдену

Трамп оставил Байдену письмо в Овальном кабинете. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дональд Трамп в соответствии с традицией оставил письмо избранному президенту Джо Байдену. Текст письма, как правило, держится в тайне.

Традиция писать письмо в день инаугурации нового президента существует давно. Покидающий свой пост лидер оставляет преемнику некое послание с наилучшими пожеланиями, рекомендациями и советами.

Письмо, как правило, оставляют на столе в Овальном кабинете, сообщает Dayli Mail.

Супруга экс-президента и бывшая первая леди Меланья Трамп также оставила "короткое приветственное послание" Джилл Байден, которая через несколько часов займет ее место.

В своей прощальной речи Дональд Трамп пообещал "каким-то образом" вернуться. Он пожелал новой администрации успехов и отметил, что у нее есть все для "действительно впечатляющих поступков".