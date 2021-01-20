При взрыве в Мадриде погибли несколько человек Фото: REUTERS

При взрыве в центре Мадрида погибли несколько человек. Об этом сообщает местный телеканал TeleMadrid, ссылаясь на данные полиции. Точное число жертв происшествия устанавливается, однако журналисты сообщают о минимум двух погибших.

- Источник в правоохранительных органах города сообщает, что в результате взрыва есть несколько погибших, - говорится в сообщении телеканала.

По последним данным, в результате взрыва пострадали как минимум шесть человек, один находится в тяжелом состоянии. В настоящее время спасатели эвакуируют людей, место, где случился взрыв, перекрыто. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, что взрыв произошел сегодня, 20 января, на улице Толедо, 98. По предварительной версии, причиной происшествия стала утечка газа в многоэтажном здании. К месту происшествия уже направился мэр испанской столицы, глава правительства государства внимательно следит за ситуацией.