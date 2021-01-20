Эксперты оценили новые требования к дорожным камерам Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В России решили прописать единые требования к камерам фотовидеофиксации. Стандарты должны действовать во всех регионах, это позволит навести порядок в сборах.

- Проблема очень актуальная. Еще в 2019 году президент говорил, что камеры не должны быть средством наполнения бюджета, а должны служить для снижения аварийности. К сожалению, власти увлеклись сборами. Из открытых источников можно узнать, что только в Москве суммы, собираемые штрафами с камер, в три раза превышает транспортный налог. Речь идет про огромные цифры, - говорит в эфире ОТР Леонид Антонов, координатор общественного движения «Автомобилисты Москвы».

Эксперт отметил, что многие производители недовольны инициативой, так как их камеры не будут подходить под стандарты. Но это пока только законопроект и на него еще не получен правительственный отзыв.

В свою очередь Сергей Радько, адвокат, эксперт партии «Автомобильная Россия» согласен, что в сфере фиксации штрафов давно пора навести порядок. На дорогах очень много камер, но в большинстве своем они используются для сбора денег, а не для снижения аварийности.

- Мне кажется, нужно провести ревизию всех ограничений на федеральных трассах. Убрать все противоречащие друг другу знаки. Стоит повысить скоростной лимит на трассах, где это возможно. На ЦКАД, или М5 стоят ограничения 90 км/ч. Плюс стоят неопознанные треноги, которые работают непонятно в чью пользу, - заключил Радько.