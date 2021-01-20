Назван простой способ похудеть без диет Фото: EAST NEWS

Специалисты из Национальной службы здравоохранения Великобритании назвали простой способ сбросить вес. Для этого не понадобятся ни изнурительные диеты, ни утомительные пробежки в спортзале. Достаточно соблюдать 12 простых правил и превратить их в полезные привычки, пишет The Sun.

1. Специалисты рекомендуют начинать каждое утро с 10-минутной прогулки.

2. В течение дня стоит выполнять несложные физические упражнения. Для них даже не надо выделять много времени. Можно, например, приседать, пока чистите зубы или растягиваться во время рекламы по телевизору.

3. Не пейте кофе после полудня, это поможет лучше спать ночью.

4. Врачи советуют отказаться от соков и других сладких напитков и заменить их на воду и чай.

5. Универсальный совет, который дают почти все медики - стоит ограничить употребления алкоголя.

6. Избегайте перекусов, лучше плотно поесть во время основного приема пищи.

7. Сладкоежкам стоит заменить молочный и белый шоколад на более полезный: 70-процентный темный.

8. Еще один полезный лайфхак - каждую неделю надо пробовать новые для себя овощи.

9. Перед походом в магазин стоит заранее составить список покупок. Это позволит избежать спонтанных трат на еду.

10. Хотя бы два раза в неделю надо выбираться на длительные прогулки.

11. Подумайте, что приносить вам положительные эмоции помимо еды.

12. Не стоит специально себе что-то запрещать. Если очень хочется - лучше съесть.

Британские медики уверены, что эти 12 правил помогут сбросить лишний вес, не мучая себя изнурительными диетами.

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