Путин и Лукашенко обсудили Союзное государство и борьбу с коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский лидер Владимир Путин и белорусский президент Александр Лукашенко в среду, 20 января, провели телефонный разговор. Главы двух государств обсудили взаимодействие в рамках Союзного государства, а также борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщается на официальном сайте Кремля.

- Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили некоторые наиболее актуальный вопросы двусторонней повестки дня. В том числе были затрону темы в контексте взаимодействия в рамках Союзного государства, а также тема противодействия распространению коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении.

Напомним, что договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписали 8 декабря 1999 года в Москве. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран.