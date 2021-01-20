Верховный суд США эвакуируют из-за угрозы взрыва Фото: REUTERS

Верховный суд США эвакуируют из-за угрозы взрыва. Здание суда располагается в непосредственной близости от Капитолия, где в скором времени должна начаться инаугурация избранного американского президента Джозефа Байдена. Об этом в среду вечером, 20 января, передает канал CNN.

- Эвакуация проводится в расположенном в центре Вашингтона здании Верховного суда. Причиной стала угроза взрыва, - говорится в материале.

Чуть позже телеканал сообщил, что эвакуация здания все-таки не проводится, однако в Верховном суде действительно объявили угрозу взрыва.

Как ранее писал сайт kp.ru, Джозеф Байден уже прибыл в Капитолий, где сегодня вечером состоится его инаугурация. Начнется мероприятие в 20:00 по московскому времени (в 12:00 по местному). Сначала присягу принесет на верность американской Конституции избранная вице-президент Камала Харрис, затем сам Байден.