Число пострадавших в результате взрыва в Мадриде увеличилось до восьми Фото: REUTERS

Число пострадавших в результате взрыва в многоэтажном здании в центре Мадрида увечилось до восьми человек. Об этом в среду, 20 января, сообщается на странице службы по чрезвычайным ситуациям испанской столицы в социальной сети Twitter.

Напомним, ранее местные СМИ, ссылаясь на правоохранительные органы, говорили о шести пострадавших.

По данным службы по ЧС, шесть человек в результате взрыва получили легкие травы, один пострадавший получил ранение средней тяжести. Еще один человек в настоящее время находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали в медицинское учреждение. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

До этого мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда также подтвердил гибель как минимум двух человек.

Напомним, сильный взрыв прогремел сегодня в доме в центре испанский столицы, где проживают священники прихода Вирхен-де-ла-Палома. Рядом с этим зданием также располагается дом престарелых.