Последствия взрыва в центре Мадрида: пострадали не менее восьми человек

Последствия взрыва в центре Мадрида Фото: REUTERS

Мощный взрыв прогремел в среду, 20 января, в одном из многоэтажных зданий в центре Мадрида. Происшествие случилось примерно в 15:00 по местному времени.

На опубликованных в сети кадрах с места происшествия видно последствия взрыва в центре Мадрида: улица перед зданием завалена обломками, спасатели эвакуируют людей, территорию вокруг места взрыва оцепили. На месте работают медики и пожарные.

Взрыв произошел в доме номер 98 по улице Calle de Toledo (Калле де Толедо), где находится приход церкви Вирхен де ла Палома. К этому доме примыкают отель Los Nogales, а также дом престарелых.

По последним данным, в результате происшествия пострадали по меньшей мере восемь человек, один из них находится в тяжелом состоянии, ему оказывается медицинская помощь. Несколько человек погибли.