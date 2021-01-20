Венгерский регулятор посоветовал одобрить вакцину «Спутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Венгерское ведомство по контролю за лекарственными препаратами порекомендовало одобрить применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в среду, 20 января, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на информацию местных журналистов.

Отмечается, что это станет важным шагом к началу поставок вакцины от коронавируса из России в Венгрию.

Ранее сообщалось, что, глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт получил шесть тысяч доз «Спутника V». Чуть позже на Reuters вышел материал, в котором утверждалось, что Будапешт якобы отказался от закупок российской вакцины, однако позже данную информацию опровергли.

Сегодня Российский фонд прямых инвестиций подал заявление о регистрации вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. В фонде уточнили, что 20 января Всемирная организация здравоохранения начнет процедуру предподачи заявки, а процесс постепенной экспертизы запланирован на февраль.