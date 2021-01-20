В США началась церемония инаугурации Байдена Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах началась церемония инаугурации избранного американского президента Джозефа Байдена. В скором времени демократ принесет присягу на верность американской Конституции.

Вместе с демократом в зоне для почетных гостей находятся избранный вице-президент Камала Харрис, а также уходящий вице-президент страны Майкл Пенс. Там же находятся бывшие президента США (помимо Трампа), члены семьи избранного главы государства, судьи американского Верховного суда и местные законодатели.

Церемония проходит в усеченном формате и при соблюдении норм социального дистанцирования на фоне пандемии коронавирусной инфекции в США. Организаторы инаугурации отказались от парада по случаю вступления в должность нового президента. Присутствовать в Капитолии сегодня разрешено лишь законодателям, каждый из которых мог пригласить только одного гостя.

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