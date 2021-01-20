Взрыв в центре Мадрида: последние новости на 20 января 2021 года Фото: REUTERS

Мощный взрыв прогремел в центре Мадрида сегодня вечером примерно в 15:00 по местному времени. Происшествие случилось в многоэтажном доме 98 по улице Калле де Толедо, где находится приход церкви Вирхен де ла Палома. К этому доме примыкают отель и дом престарелых.

Предварительной причиной взрыва в испанской столице назвали утечку газа. Взрыв произошел, когда рабочие проверяли в здании газопровод.

По последним данным, в результате происшествия пострадали по меньшей мере восемь человек: шесть человек в результате взрыва получили легкие травы, один пострадавший получил травму средней тяжести, еще один находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавших в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь.

Предварительной причиной взрыва в испанской столице назвали утечку газа. Фото: REUTERS

Местные СМИ также сообщили о гибели нескольких человек. Власти Испании официально подтвердили, что жертвой взрыва стали три человека.

На опубликованных кадрах с места происшествия видно последствия взрыва в центре Мадрида: улица перед зданием завалена обломками, спасатели эвакуируют людей, территорию вокруг места взрыва оцепили. На месте работают медики и пожарные.