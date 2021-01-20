Джозеф Байден вступил в должность президента США

46-й президент США Байден вступил в должность Фото: REUTERS

Избранный американский лидер Джозеф Байден вступил в должность президента Соединенных Штатов. Демократ принесет присягу на верность американской Конституции в среду, 20 января.

- Я, Джозеф Робинетт Байден – младший, торжественно клянусь честно исполнять обязанности президента США, и охранять, защищать и поддерживать Конституцию США, прикладывая все свои силы. И да поможет мне Бог, - произнес 46-й президент Соединенных Штатов, положив левую руку на Библию, которую держала перед ним новая первая леди Джилл Байден.

Сразу после присяги Джозефа Байдена над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. До президента присягу на ступенях Капитолия принесла избранный вице-президент США Камала Харрис.

На торжественной церемонии инаугурации присутствовали бывшие президента страны: Билл Клинтон, Джордж Буш - младший и Барак Обама, бывший вице-президент Майкл Пенс. Предыдущий глава государства Дональд Трамп решил нарушить давние традиции и от присутствия на инаугурации политического соперника отказался. Вместо этого он вместе с супругой улетел в резиденцию во Флориде.