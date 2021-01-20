Байден на инаугурации заявил, что демократия одержала верх Фото: REUTERS

Новый президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в инаугурационной речи заявил, что его избранием демократия одержала верх, настал день истории, надежды и обновления.

- Это день Америки и победившей демократии, день истории и надежды, обновления и решимости. Воля народа была услышана. Мы вновь уяснили, что демократия драгоценна, она хрупка. Сегодня, мои друзья, демократия победила, - торжественно заявил новый американский лидер в ходе своей инаугурационной речи на ступенях Капитолия.

Демократ отметил, что Соединенным Штатам потребуется добиться единства нации, чтобы преодолеть все стоящие перед государством вызовы. В противном случае, по его словам, Штаты рискуют погрузиться в хаос, если не преодолеют раскол в обществе.

Джозеф Байден также призвал всем американцев, которые не отдали за него голос на минувших президентских выборах, дать ему шанс. Политик заверил, что будет работать на благо всех жителей Америки.

Во время своей речи Байден объявил минуту молчания в память о 400 тысячах жертв коронавируса в Соединенных Штатах.

ПО ТЕМЕ

Джо Байден официально вступил в должность президента США: прямая онлайн-трансляция

Как проходит инаугурация Джо Байдена, президента США, 20 января 2020 года (подробности)