Леди Гага и Дженнифер Лопес выступили на инаугурации Джо Байдена

Известные американские певицы Леди Гага и Дженнифер Лопес спели сегодня на инаугурации нового избранного президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена.

Леди Гага в ходе торжественной церемонии у Капитолия исполнила американский гимн. Перед собравшимся политиками исполнительница появилась в ярком образе: певица вышла к собравшимся в пышной красной юбке и черном пиджаке, на лацкане которого красовался огромный золотой голубь с веточкой в клюве – символ мира.

Американский гимн «Знамя, усыпанное звездами» был написан Фрэнсисом Скоттом Ки в 1814 году. Мелодия гимна США считается достаточно сложной для исполнения.

На инаугурации Джозефа Байдена также выступила американская певица и актриса Дженнифер Лопес. Она исполнила трогательную композицию под названием «This Land is Your Land», а также несколько строк из своей песни «Let's get loud». На кадрах с выступления видно, что Дженнифер Лопес сильно прониклась моментом или исполнением песни, едва сдерживая слезы.

Напомним, сегодня демократ Джозеф Байден вступил в должность президента США, принеся присягу на верность американской Конституции и стране.

