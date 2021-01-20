Зеленский пригласил Байдена посетить Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский президент Владимир Зеленский пригласил нового американского президента Джозефа Байдена посетить Киев. Он выразил уверенность в улучшении отношений между двумя государствами. Об этом президент Украины написал на своей странице в соцсети Twitter в среду, 20 января.

- Смотрю инаугурацию избранного президента Соединенных Штатов. Буду рад приветствовать Джозефа Байдена в хорошо известном ему Киеве. Уверен, наши отношения будут улучшаться, - отметил Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня 78-летний демократ Джозеф Байден вступил в должность 46-ого президента Соединенных Штатом. На ступенях Капитолия политик принеся присягу на верность Конституции США и стране. Проигравший президентские выборы Дональд Трамп на инаугурации Байдена присутствовать отказался.Сразу после присяги Джозефа Байдена над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий.