Китай ввел санкции против сотрудников администрации Трампа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайское министерство иностранных дел ввело санкции против сотрудников администрации Дональда Трампа после истечения его полномочий на посту американского президента. Ограничения, которые ввели из-за вмешательства во внутренние дела КНР и подрыв китайских интересов, затронут 28 американских граждан, в том числе госсекретаря в администрации Трампа Майкла Помпео. Заявление об этом в среду, 20 января, опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства страны.

- Китай принял решение ввести санкции против 28 граждан Соединенных Штатов, которые серьезно нарушили суверенитет Китая. Они во многом ответственны за шаги США по вопросам, связанным с Китаем, - говорится в сообщении МИД.

В «черным список» вошли также занимавшие посты главы Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, уже бывший советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен и постоянного представителя США при ООН Келли Крафт.