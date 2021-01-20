В российском сегменте МКС отказала вторая за день система жизнеобеспечения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На российском сегменте Международной космической станции отказала вторая за день система жизнеобеспечения – система получения кислорода «Электрон-ВМ». Об этом следует из переговоров экипажа станции с Землей, которые в среду, 20 января, транслирует НАСА.

Сегодня российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил диспетчеру о нештатном отключении одной из двух дублирующих друг друга российских систем кондиционирования воздуха на Международной космической станции. Представители «Роскосмоса» объяснили позже, что отключение являлось особенность работы системы и ее включат в скором времени.

Вечером Сергей Рыжиков сообщил об отключении «Электрона-ВМ» в российском модуле «Звезда». Ранее данная система несколько раз выходила из строя.

Периодически на МКС случаются отказы системы получения кислорода, однако необходимые космонавтам запасы кислорода имеются как на станции, так и на прибывающих на нее грузовых кораблях.