Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

Европарламент потребовал остановить «Северный поток — 2» и ввести санкции против России

Соответствующую резолюцию рассмотрят 21 января
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (15)Комментарии (15)
Европарламент планирует потребовать от руководства ЕС остановить строительство "Северного потока 2"

Европарламент планирует потребовать от руководства ЕС остановить строительство "Северного потока 2"

Фото: REUTERS

Европарламент планирует потребовать от Евросоюза остановить строительство газопровода «Северный поток - 2» и ввести санкции против России из-за ареста Алексея Навального, сообщает в среду, 20 января, немецкое издание Speigel, ссылаясь на проект резолюции.

Резолюцию готовы поддержать фракции консерваторов, социал-демократов, либералов и зеленых. Ее планируется рассмотреть в четверг.

- Мы должны говорить об энергетическом вопросе, и этом самый мощный аргумент, который у нас есть. «Северный поток - 2» является одной из возможностей оказать дополнительное давление. Простых призывов к России не хватает, - заявил руководитель фракции консервативной и центристской Европейской народной партии Манфред Вебер.

Другие санкции против России, которые предлагает ввести ЕП, будут предусматривать заморозку активов в Европейском союзе, а также запрет въезда на его территорию.

Даже если резолюция будет принята, то санкции не введут автоматически. Ограничения могут принять только все 27 членов Евросоюза через механизмы Совета ЕС.