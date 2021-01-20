Работу российской системы получения кислорода на МКС восстановили Фото: EAST NEWS

Работу системы получения кислорода в российском сегменте Международной космической станции, которая сегодня вышли из строя, восстановили. Об этом в среду, 20 января, сообщили представители «Роскосмоса» в интервью изданию РИА Новости.

- В соответствии с планом работ, сегодня была выключена и снова включена система «Электрон-ВМ» в российском модуле «Звезда». Сейчас оборудование работает штатно, - сказал представитель пресс-службы государственной корпорации.

Напомним, сегодня вечером российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил об отключении системы получения кислорода «Электрон-ВМ» в российском модуле «Звезда» на борту МКС. Она стала второй системой жизнеобеспечения, вышедшей из строя за последние сутки. Ранее данная система несколько раз выходила из строя в октябре и декабре минувшего года.