РБК: Чубайс решил уйти со всех постов в Российском союзе предпринимателей. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Спецпредставитель российского президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс принял решение уйти со своих постов в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Издание РБК в среду, 20 января, сообщает, что об говорится в письме Чубайса президенту союза Александру Шохину.

В данном письме Анатолий Чубайс просит досрочно прекратить его полномочия члена бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей и главы комитета по инновационной политике и инновационному предпринимательству. Такое решение спецпредставитель президента объяснил тем, что «прекращает работу в бизнесе». Источник в союзе также подтвердил изданию данный факт.

Напомним, в декабре Анатолий Чубайс покинул пост главы «Роснано», на котором его сменил первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов. В этот же день российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.