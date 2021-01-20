В Германии выявили первый случай смерти после повторного заражения COVID-19 Фото: REUTERS

На территории Германии зафиксировали первый в стране случай смерти пациента после повторного заражения коронавирусной инфекцией: жители ФРГ умер на 74-ом году жизни. Об этом в среду, 20 января, сообщило издание Suddeutsche Zeitung, ссылаясь на информацию министерства здравоохранения федеральной земли Баден-Вюртемберг.

По его данным, пожилой местный житель в первый раз заразился коронавирусом в апреле минувшего года. Он сумел выздороветь от заболевания, однако в декабре тест для диагностики COVID-19 вновь показал положительный результат.

Мужчина умер 11 января: коронавирусная инфекция стала причиной сильной пневмонии и сепсиса с полиорганной недостаточностью.

Отмечается, что при повторном заражении у немца долгое время не наблюдалось вообще никаких симптомов заболевания. Он сдал тест только тогда, когда его супруга также повторно заразилась. В настоящее время органы здравоохранения выясняют, идет ли речь о распространенной форме коронавирусной инфекции или о мутации.