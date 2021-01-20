Трамп позаботился об охране всех своих детей Секретной службой

Экс-президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Перед отъездом из Белого дома теперь уже бывший президент США Дональд Трамп позаботился о том, чтобы в ближайшие шесть месяцев всех его детей охраняли сотрудники Секретной службы, которая обеспечивает безопасность первых лиц Америки. Об этом со ссылкой на анонимный источник из числа высокопоставленных чиновников сообщает телеканал CNN.

По словам собеседника канала, в последние дни своего президентства Трамп подписал соответствующий меморандум. Обычно такая охрана может быть предоставлена только детям до 16 лет, однако теперь защиту Секретной службы получит не только подросток Бэррон, но и взрослые наследники экс-президента – Дональд Трамп-младший, Иванка, Тиффани и Эрик.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ровно в полдень демократ Джо Байден принес присягу и официально стал 46-м президентом США, а 45-й американский лидер утром покинул Вашингтон и вместе с женой Меланьей улетел в свое флоридское поместье «Мар-а-Лаго».

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