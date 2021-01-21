Посол России в США надеется, что с приходом Байдена начнется новая глава в российско-американских отношениях

Посол России в США Анатолий Антонов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов после инаугурации нового президента США Джозефа Байдена выразил надежду, что с приходом демократа и его администрации к власти начнется «новая глава» отношений между нашими двумя странами.

«Только что вернулся с инаугурации, внимательно слушал выступление Байдена – искал, естественно, что-либо в отношении внешней политики, в первую очередь России», - сказал дипломат в эфире телеканала «Россия-24».

Анатолий Антонов отметил, что ему «хочется верить, что с сегодняшнего дня начинается новая глава в развитии Соединенных Штатов Америки и, конечно, что начинается новая глава в развитии российско-американских отношений».

«По крайней мере, мы неоднократно об этом говорили», - добавил российский посол.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 20 января ровно в полдень по местному времени (20:00 мск) демократ Джо Байден принес присягу и официально стал 46-м президентом США, а 45-й американский лидер Дональд Трамп утром покинул Вашингтон и вместе с женой Меланьей улетел в свое флоридское поместье «Мар-а-Лаго». Правда, обещал вернуться.

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