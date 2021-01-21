В США демократы получили формальный контроль над сенатом

Камала Харрис вступила в должность вице-президента США Фото: REUTERS

В среду, 20 января, принесли присягу три новых сенатора, причем все они – представители демократической партии США. Это Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок из Джорджии, а также Алекс Падилья из Калифорнии, которого губернатор штата назначил вместо Камалы Харрис, которая в этот день официально вступила в должность вице-президента, передает агентство Reuters.

Таким образом, теперь в сенате поровну сенаторов от обеих партий (50 на 50), но демократы получают технический контроль над законодательным органом, потому что Камала Харрис при равном распределении голосов имеет право добавить свой.

Теперь лидерам обеих партий предстоит договориться о распределении постов и комитетов. Однако республиканцы настаивают на том, чтобы правило парламентской обструкции, по некоторым вопросам требующее согласия не менее 60 сенаторов, оставалось в силе.

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