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Политика

Байден назвал оставленную ему Трампом записку «очень великодушной»

Детали послания от своего предшественника новый глава Белого дома раскрывать не стал
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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Новый президент США Джозеф Байден в Овальном кабинете Белого дома

Новый президент США Джозеф Байден в Овальном кабинете Белого дома

Фото: REUTERS

Новый президент США Джозеф Байден, похоже, остался доволен содержанием записки, которую ему по традиции оставил его предшественник Дональд Трамп на рабочем столе в Овальном кабинете Белого дома.

«Президент написал очень великодушное письмо», - сказал демократ Байден журналистам, отвечая на вопросы о послании оставившего пост республиканца.

Рассказывать, что именно написал ему Трамп, новый хозяин Белого дома не стал, передает агентство Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, жена экс-президента и бывшая первая леди Меланья Трамп тоже оставила «короткое приветственное послание» Джилл Байден, которая после инаугурации своего супруга заняла ее место.

20 января ровно в полдень по местному времени (20:00 мск) демократ Джо Байден принес присягу и официально стал 46-м президентом США, а 45-й американский лидер Дональд Трамп утром покинул Вашингтон и вместе с женой Меланьей улетел в свое флоридское поместье «Мар-а-Лаго». Правда, обещал вернуться.

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