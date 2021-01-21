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Политика

Байден подписал первые указы на посту президента США

Новый глава Белого дома отменил некоторые распоряжения предшественника
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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Новый президент США Джозеф Байден

Новый президент США Джозеф Байден

Фото: REUTERS

Новый президент США Джозеф Байден подписал свои первые указы после вступления в должность главы Белого дома. В основном, они касаются отмены некоторых нашумевших распоряжений его предшественника Дональда Трампа, передает агентство Reuters.

Так, один из указов демократа – о возвращении Соединенных Штатов во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), откуда их вывел предыдущий американский лидер.

Вторым своим указом Байден остановил строительство пресловутой «стены Трампа» – забора на границе страны с Мексикой (на сегодняшний день построено 727 километров ограждения из планировавшихся 800), а также отменил режим чрезвычайной ситуации на границе.

Кроме того, новый президент отменил введенный в 2017 году запрет на въезд в США гражданам мусульманских стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана).

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