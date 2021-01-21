ВОЗ: За сутки в мире заразились коронавирусом более 496 тысяч человек

Число заразившихся коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 94,96 миллиона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось более чем на 496 тысяч и превысило 94,96 миллиона.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер среды, 20 января 2021 года, в общей сложности в разных странах с начала пандемии медики зафиксировали 94 963847 случаев заражения. От пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались 2 050857 человек. За прошедший день выявлено 496206 новых инфицированных, умерли 12933 больных.

Большинство случаев заражения (свыше 44%) за прошедший день – 221369 – зарегистрированы в Северной и Южной Америке. На втором месте Европа (193242 новых случая), третью строчку занимает Юго-Восточная Азия, где число инфицированных за сутки возросло на 26470 человек.

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